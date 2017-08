Christian Bolaños: “Después del Mundial veremos qué cosas suceden”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante de la Selección Nacional, Christian Bolaños, habló sobre su decisión de dejar la Tricolor luego del Mundial de Rusia 2018.

Bolaños, ex mundialista en Alemania 2006, Brasil 2014; busca su tercera cita mundialista a nivel mayor.

“Uno siempre dice cosas, uno nunca sabe si mañana ‘x’ entrenador quiere que le eche una mano. En lo personal lo he manifestado, es el momento idóneo, clasificar y llegar bien al Mundial”

“Después de ahí veremos qué cosas suceden, no es que uno no quiera seguir ayudando, pero como todo ciclo es mejor hasta acá. Me dejaría que hice bien las cosas, bendecido como siempre lo he dicho”, dijo Bolaños.

El integrante del Vancouver Whitecaps de la MLS se perfila como titular este viernes ante Estados Unidos

Vamos por ese objetivo cueste lo que cueste 💪soñando en Grande…! pic.twitter.com/frD66KZC18 — Christian Bolaños N. (@BOLACRIS7) August 29, 2017