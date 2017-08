Wílmer López anuncia que rotará su equipo en cada jornada

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Una de las metodologías de trabajo en el nuevo cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense será la rotación del equipo titular.

Así lo anunció Wílmer López tras vencer al Saprissa en el Morera Soto con doblete de Jonathan McDonald.

“La característica mía es durante el entrenamiento no me gusta mostrar el 11’ titular para el siguiente partido, siempre ha sido mi forma de actuar. Me he mantenido y lo seguiré haciendo, el clásico lo ganó un equipo y luego haremos variantes”, dijo el “Pato”

Wílmer ahora se alista para el partido de este miércoles ante Carmelita, correspondiente a la Jornada 3 del torneo nacional.

“Vamos hacer variantes, sacamos a uno y metemos a otro. En todas las zonas y para este juego ante Carmelita tenemos cambios obligados, es aprovechar para la competencia del equipo de manera interna”, finalizó López.

😏@ShirleyCruzCR, el regalo fue adelantado, deseamos que cumplas muchos años más🙌🏾🎂🎈 pic.twitter.com/Zrwg0qWK8Q — L.D.A. (@ldacr) August 28, 2017