Buffon molesto con la utilización del videoarbitraje en Italia

Agencias

Pese a la remontada y victoria final de la Juventus ante el Génova (2-4), Gianluggi Buffon se mostró enfadado al témino del encuentro. El portero ‘bianconero’ no se quejó de que su equipo comenzase perdiendo 2-0 tras un flojísimo inicio sino de la forma en la que se está empleando el videoarbitraje en la ‘Serie A’ italiana. Durante el choque contra el Génova, el empleo del VAR supuso un penalti a favor de cada equipo.

“El VAR así no me gusta, nos estamos pasando. Esto parece waterpolo. No todos los contactos en el área deben ser sancionados y lo digo muy a mi pensar, porque la Juventus ataca y con este sistema nos van a pitar 55 penales y, para mí, eso es una locura. Pero esto ya no es fútbol, es fútbol de laboratorio”, se desahogó el veterano portero de la Juventus.

“Si todos estuviéramos más tranquilos, objetivos, aceptando los errores, viviríamos cualquier resultado con más humanidad. El videoarbitraje, con moderación, puede dar grandes resultados y mejorar este deporte”, argumentó el internacional italiano. “Pero así no, así no me gusta, lo reitero”, reiteró.