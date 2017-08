Alajuelense proyecta saldar deuda con Benito Floro en 6 meses

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense, en palabras de su presidente Fernando Ocampo, anunció el plan que tienen para pagar la rescisión de contrato con el ex técnico erizo; Benito Floro.

Ocampo salió al paso de los rumores sobre cifras elevadas en caso de romper el contrato con Benito.

“Lamentablemente se hizo una noticia donde no existía, a Benito le pagamos lo que la Liga paga con rescisiones de contrato. Es algo que siempre habíamos conversado, ya lo habíamos acordado. Lamento que fue portada en varios medios y el día que yo anuncié que no se habían pagado esas cifras solo pusieron una mención en una línea”

“Le vamos a pagar, esa es parte de la filosofía y otros ex jugadores. No me gusta que la Liga esté en los tribunales. He tenido una buena experiencia por ejemplo con Alejandro Alpízar”, dijo Ocampo.

El jerarca manudo aclaró que la idea es a más tardar en diciembre pagar la totalidad del dinero que se le debe a Floro.

“Negociamos con el tiempo, le vamos a abonar a la deuda. Con los ex jugadores igual. No son muchos, con Benito acordamos que puede ser hasta 6 meses, la idea es apenas termine el año le hagamos el pago, la negociación fue con el tiempo”, finalizó Ocampo.

Floro salió del país esta misma semana tras ser destituido el lunes anterior

