Cristiano Ronaldo se lleva el premio como mejor jugador de Europa

Agencias

El astro madrileño Cristiano Ronaldo se quedó con el premio al mejor jugador de la última temporada de la UEFA por delante de Lionel Messi y el portero italiano Gianluigi Buffon. Con este, consiguió el tercero de su carrera, junto a los del 2014 y 2016.

Los 80 entrenadores de los clubes participantes en la fase de grupos de la Liga de Campeones y la Liga Europa y 55 periodistas deportivos de cada una de las federaciones de UEFA votaron por los tres candidatos, siendo el luso el que más votos recolectó.

El delantero portugués, distinguido por la FIFA como el mejor del mundo en 2016 a principios de este año, y el año pasado también por la UEFA, fue designado como el jugador decisivo de la última final, en la que el Real Madrid ganó su duodécimo título.

Los blancos superaron al italiano Juventus por 1-4 el 3 de junio en Cardiff. Allí el luso festejó su cuarta Liga de Campeones y tuvo un papel determinante. Anotó dos goles; fue el primero en marcar en tres finales y acabó como máximo goleador (12) del torneo cinco años seguidos.

Este trofeo es el tercero en la lista de éxitos personales por Europa, junto al conseguido en 2014 (cuando se impuso a Manuel Neuer y Arjen Robben) y en 2016 (por encima de Antoine Griezmann y Gareth Bale).

El fútbol femenino coronó como reina a la holandesa Lieke Martens, fichada por el Barcelona del Rosengård, por encima de la danesa Pernille Harder (Wolfsburgo y Linköpings) y la alemana Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon).

Francesco Totti también tuvo su premio. El italiano fue el ganador del Presidente de la UEFA 2017: “Agradezco al presidente Ceferin, estoy honrado porque es el primer premio que me da la UEFA, estoy orgulloso”, manifestó.

Además, la entidad que regula el fútbol europeo les entregó galardones a Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, Luka Modric y a Cristiano Ronaldo como mejor arquero, defensor, mediocampista y delantero de la temporada respectivamente.

El premio que quedará pendiente y que se develará el próximo día 30 es el del mejor gol de la temporada 2016/2017. Entre los siete candidatos están los madridistas Casemiro y Marco Asensio, junto al canterano del Barcelona Jordi Mboula, ahora en el Mónaco.

Thanks to my teammates, coaches and staff who helped me win this trophy. I dedicate this to my family, friends and fans. This is also yours! pic.twitter.com/f9CIPyuYnX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 24, 2017