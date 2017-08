Clásico nacional le deja a la Alajuelense taquilla de ₡45 millones

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El clásico nacional se jugará a estadio lleno este domingo en el Morera Soto a las 11:00 a.m.

Así lo dio a conocer Liga Deportiva Alajuelense este jueves por la mañana, se agotó el 100% del boletaje para el partido de la Jornada 6 del Apertura 2017.

Esto les significa a las arcas rojinegras un ingreso de 45 millones de colones; ya que los precios rondaban entre 3 mil y 17 mil colones.

Este aspecto fue comentado por el delantero Jonathan McDonald, que será titular este domingo ante los morados.

“Motivación enorme cuando viene clásico, si no se hace cuando viene este tipo de partidos no tiene cuando. Estos son los partidos más fáciles de jugar: estadio lleno y estadio al tope. Los más difíciles es cuando no hay ambiente, a estadio vacío y no hay nada que pelear”

“La motivación es grandísima, me siento orgulloso de los números que tengo en clásicos, pero no vale de mucho en la cancha”, dijo McDonald.

Alajuelense viene de empatar a uno ante Guadalupe FC

.@mcdonald1987: “Voy a estar en el #ClásicoCR, son los partidos que más motivan ya que vamos a estar a estadio lleno” pic.twitter.com/vGMeMve734 — L.D.A. (@ldacr) August 24, 2017