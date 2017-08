Wayne Rooney le dice adiós a la selección inglesa

El actual delantero del Everton, que ya se había quedado fuera de las dos últimas convocatorias de Gareth Southgate, comunicó su decisión de no volver a participar con su selección. Esto, a dos días de darse a conocer la lista de convocados.

Según el portal de noticias RT, Rooney explicó que pese a que el entrenador lo quería de vuelta para los próximos encuentros, él ya habría decidido retirarse del equipo.

“Fue un placer que Gareth Southgate me llamara esta semana para decirme que me quería de vuelta en el equipo de Inglaterra para los próximos encuentros y se lo agradezco mucho. Sin embargo, tras pensarlo durante mucho tiempo, le dije a Gareth que había decidido retirarme para siempre del fútbol internacional”, contó a Press Association.

El futbolista dijo además que tomó esta decisión ‘verdaderamente dura’, luego de conversarlo con su familia, el técnico del Everton y sus amigos.

Asimismo, Rooney confesó que una de las pocas cosas de las que se arrepiente es de no haber sido parte de un equipo exitoso de Inglaterra, pero siempre será el fan número 1 de su selección.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it’s been amazing – https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de agosto de 2017