La Justicia de San Pablo ordenó prisión para el ex futbolista Roberto Carlos

Por: Infobae

Este miércoles la Justicia de San Pablo determinó que el ex futbolista brasileño Roberto Carlos deberá ir a prisión por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia de uno de sus hijos.

Así lo informó el periodista brasileño Leo Dias, aunque aún se aguarda que en las próximas horas la Justicia haga efectiva la sentencia, cuando el ex jugador del Real Madrid regrese a su país.

El ex futbolista del seleccionado brasileño, campeón de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, hace dos años que no paga la cuota alimenticia de uno de sus 9 hijos, la mexicana Rebecca, quien estuvo 10 días en Madrid y no fue visitada por su padre.

En julio de este año se supo que el ex defensor, que se retiró en 2007, adeuda una cifra cercana a los 800.000 dólares.

Según la información de medios brasileños, la Justicia analiza expedir un pedido de prisión internacional en el caso de que Roberto Carlos ignore el requerimiento.

El ex futbolista de 44 años, que vistió las camisetas de Atlético Mineiro y Palmeiras, se desempeña como comentarista deportivo en España, por lo que es común que se encuentre fuera de Brasil.