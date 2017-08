FC Barcelona: la respuesta del PSG tras el “fichaje” de Di María

Era el fichaje bomba. Las redes sociales del Barcelona anunciaron ayer la contratación de Ángel Di María; sin embargo, minutos después desmentían tal publicación aseverando que habían sido ‘hackeados’.

No obstante, tal situación no gustó nada en el París Saint Germain y no han tardado en responder. Según anuncia en su edición de este miércoles el diario ‘Le Parisien’, el ‘Fideo’ es intransferible.

Continuando con la información del medio francés, fue el propio presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el que llamó por teléfono al máximo responsable del PSG, Nasser Al Khelaïfi, para hablar de Di María.

Pero la respuesta de Al Khelaïfi fue rotunda: “imposible” que el futbolista vaya al club catalán porque va a quedarse en París.

Todo esto se produce en un momento de tensión entre clubes luego del fichaje de Neymar a cambio de 222 millones de euros y el reciente anuncio del cuadro azulgrana donde aseguran que denunciarán al brasileño por 8,5 millones por concepto de incumplimiento de contrato.