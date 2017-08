Las razones de Messi para no renovar con el Barcelona

La intempestiva partida de Neymar del Barcelona sacudió a la institución culé, que para colmo arrancó la temporada cayendo duramente en la Supercopa de España frente al Real Madrid. Y en medio de este clima caliente, la renovación del contrato de Lionel Messi continúa dilatándose y sigue haciendo crecer los rumores sobre su posible salida.

El rosarino está convencido de continuar en Barcelona y cumplirá con su palabra. Sin embargo, para él es importante que el proyecto futbolístico sea interesante y por eso quiere que los dirigentes se ocupen en los refuerzos y en armar un plantel competitivo. Una vez cerrado el mercado de pases, se pondrá fecha para que Messi renueve formalmente su contrato.

Ahora bien, si el plantel que queda conformado no está a la altura, todo podría cambiar. Tal vez no en lo inmediato, ya que es casi imposible que Messi se vaya del Barcelona ahora, pero la falta de un once que esté a la altura de las grandes citas podría hacer que el rosarino reconsidere su futuro.

Tanto desde la dirigencia como desde el entorno del jugador confían que se cumpla con lo pactado y una vez que finalice el libro de pases pongan una fecha para rubricar la renovación.

La posibilidad de que el Manchester City pague la cláusula de rescisión apareció como un fantasma que se extinguió rápidamente, aunque es otra carta que tiene Messi en la manga para exigirle a la dirigencia que conforme un plantel que esté a su altura para poder pelear cabeza a cabeza con el Real Madrid.