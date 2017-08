Jerry Bengtson analiza volver a jugar con Honduras

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El delantero hondureño e integrante del Deportivo Saprissa, Jerry Bengtson, podría volver a vestir la camiseta de su selección.

Así lo dio a conocer el delantero este lunes en conferencia de prensa, en el inicio de la preparación de su equipo para el duelo ante Cartaginés.

Bengtson había declinado participar del combinado catracho por disconformidades con Jorge Luis Pinto.

“Por ahí he estado hablando con algunos compañeros, con Carlo Costly. He estado viendo la posibilidad de regresar, todavía no es oficial. No se sabe, estoy hablando con algunos compañeros y es una opción”, dijo Bengtson.

El último duelo de Jerry con la ‘H’ fue el 17 de noviembre del 2015 en la derrota 0-2 ante México.