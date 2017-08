El canal que atraviesa Nicaragua amenaza con desplazar su población

Por: Infobae

Desde 2013 el gobierno de Nicaragua, en conjunto con dos empresas, busca partir al país de este a oeste.

El proyecto que pretende llevarse a cabo es una obra que abarca 275.5 kilómetros desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico por la parte sur de esta nación centroamericana. En su recorrido el canal cruzará el Lago Cocibolca, conocido por ser la mayor reserva de agua dulce de toda la región.

Sin embargo, desde hace siete años que se aprobó este proyecto bajo la Ley 840, ninguna de las comunidades que viven a lo largo de la zona que sería afectada ha sido consultados, ni informados sobre si habrá expropiaciones.

De acuerdo con una investigación de Amnistía Internacional (AI) serán afectados 24.100 hogares que corresponden a 119.200 personas, algunos de los cuales han organizado más de 90 marchas para detener las intenciones del gobierno de construir este canal por el cual se inundarían más de 40.000 hectáreas.

Amnistía Internacional entrevistó a más de 190 campesinos quienes denunciaron que no ha habido información al respecto.

“Nosotros íbamos a la alcaldía y no nos daban información, íbamos a una supuesta oficina que habían puesto para que nosotros llegáramos a pedir información y nunca nos explicaban”, dijo un campesino a AI.

Asimismo diversos actores de la sociedad civil expresaron su preocupación por una obra tan grande que podría llevar a dividir en dos a Nicaragua.

“Cuando se aprobó la concesión Interoceánico en 2013, a todos nos tomó por sorpresa, porque el gobierno no consultó, no dio acceso a que la gente opinara y presentara posiciones al respecto (…) Pero estaba claro que aquí no hay ningún interés de consultar opiniones, ni de expertos, ni del público en general”, expresó el Dr. Jorge Huete-Pérez, Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua.

Si bien la obra que se aprobó en 2013 —y necesita una inversión de 50 mil millones de dólares—, la ruta del canal se dio a conocer en julio de 2014. La construcción estaría a cargo de Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A y HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, creada en Hong Kong.

“Nosotros somos 12 hijos de una sola pareja, ninguno tiene preparación para poder trabajar en ese canal, qué va a pasar con nosotros, iremos al desempleo total, a esta altura cómo nos vamos a preparar para poder agarrar un empleo en ese canal. Entonces ese canal a nosotros no nos sirve, ni a Nicaragua”, comentó otro de los campesinos entrevistados.