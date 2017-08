Donald Trump, furioso con un senador de su partido por “mentir asquerosamente”

“En busca de publicidad, Lindsey Graham declaró falsamente que yo había dicho que hay equivalencia moral entre el KKK (Ku Klux Klan), los neonazis y los supremacistas blancos, y gente como la señora (Heather) Heyer. Es una mentira asquerosa. Simplemente no es capaz de olvidar que se truncó su elección. ¡La gente de Carolina del Sur los recordará!”, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

El senador Graham, republicano como él, siempre fue crítico de Trump. De hecho, lo enfrentó en las primarias partidarias en las que el empresario terminó imponiéndose ampliamente.

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists……

…and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can’t forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017