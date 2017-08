Diego Costa: “El Chelsea me esta tratando como a un criminal”

Agencias

El futbolista Diego Costa acusó al Chelsea de tratarlo como un “criminal” en una entrevista publicada el lunes, unas declaraciones que podrían ahondar el conflicto que mantiene abierto el internacional español con el club de la Liga Premier.

El delantero está buscando regresar a España antes de que finalice el periodo de fichajes tras no jugar para el Chelsea desde la final de la Copa FA disputada en mayo.

Según el goleador hispano-brasileño, posterior a ese partido el entrenador del Chelsea, Antonio Conte, le envió un mensaje de texto diciéndole que no contaba con él para la nueva temporada.

Costa fue entrevistado en su casa en Brasil el mismo día en que Chelsea perdió en su debut en la Liga Premier esta temporada ante el Burnley, y dijo que había rechazado la petición del club londinense para volver a jugar en el equipo filial.

“Quieren que yo entrene con el filial, no tendría acceso al vestuario del primer equipo y no tendría ningún contacto con los chicos”, dijo al diario Daily Mail. “Yo no soy un criminal, no creo que sea justo después de todo lo que he hecho ser tratado de esa manera”.

Costa, que fichó en 2014 por el Chelsea procedente del Atlético de Madrid, dijo que si el club no le permitía un traspaso antes de que finalice el periodo de fichajes está dispuesto a quedarse en Brasil sin cobrar.

“Estoy abierto a estar un año en Brasil sin jugar, incluso si el Chelsea me multa y no me paga. Volveré más fuerte”, sostuvo. “Quiero que el acuerdo con el Atlético se resuelva este mes. Mi idea sería ir a Madrid, entrenar allí, estar en la mejor forma física y estar listo para el Mundial”.

La situación para Costa se complica aún más si se considera el hecho de que el Atlético no puede contratar jugadores hasta enero.