Piqué reveló que Neymar le comunicó que se iba al PSG en el casamiento de Messi

Gerard Piqué realizó una inesperada revelación. El futbolista del Barcelona confesó que el brasileño Neymar anunció su partida al Paris Saint Germain durante el casamiento de Lionel Messi en la ciudad de Rosario, el pasado 30 de junio.

“Nos lo comunicó a mí y a varios jugadores”, dijo el defensor en la conferencia de prensa previa a la primera final de la Supercopa de España que el Barcelona disputará el domingo ante Real Madrid. “No sé si el presidente y la secretaría técnica lo sabían”, agregó.

Al ser consultado sobre por qué los jugadores no informaron al club catalán de la decisión de Neymar, se excusó: “No es nuestro papel. Los compañeros tenemos relaciones personales, de amistad. Si lo tiene que comunicar alguien es ‘Ney’, solo si quiere hacerlo y, si no, puede mantenerlo en secreto”.

Y respecto de la foto que subió a su cuenta de Twitter junto al brasileño y la frase “Se queda” -a pesar de que ya sabía que se iba al PSG-, comentó: “No me arrepiento. Yo intento utilizar las redes sociales para mandar mensajes con sentido: en este caso, para ayudar al Barcelona a intentar retener a un jugador que para mí es único, con un talento único. Sabía que era muy difícil porque era una decisión que ya tenía tomada hace tiempo. No fue posible pero, al menos, lo intenté”.

“Neymar no me ha decepcionado. Hay muchas maneras de salir y hay jugadores que se declaran en rebeldía o que no se presentan. Él luchó hasta el último segundo por la camiseta del Barcelona y en cinco años ha defendido la camiseta como ninguno”, recalcó.

Piqué, además, defendió al padre del brasileño y demostró todo su enojo hacia quienes lo acusaron de traidor: “Vivimos en mundo en que la gente está triste y le gusta criticar mucho. Un gran ejemplo está en las redes sociales: desde el anonimato todo el mundo critica y expresa rabia y tristeza. Se lo ha criticado a Ney, a sus padres o a sus amigos. Aquí todo el mundo juzga y no es así”.

“Si se va, puede ser dinero o por ser el mejor del mundo. Si es por dinero, será por dinero. ¿Cuántos aquí se irían a su competencia por más dinero? -preguntó a los periodistas- Lo haría todo el mundo, pero lo hace un futbolista y es un pesetero. No es así. Cada uno toma sus propias decisiones en al vida y no tenemos que juzgar por ello”, sostuvo el defensor, quien no dudó a la hora de defender a su amigo.

Quien también develó algunos entretelones de la salida de Neymar fue el entrenador del Barça, Ernesto Valverde: “Vino al despacho a hablar conmigo y me dijo que iba a aceptar la oferta (del PSG). Fue el día que lo comunicó a todo el mundo, pero yo no lo sabía”.

“Se hablaba mucho, se intuía que podía pasar. Algún jugador me había comentado pero a ciencia cierta no lo supe hasta el último día”, comentó el DT.