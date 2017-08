Donald Trump: “Las soluciones militares están en posición y cargadas”

“Las soluciones militares están en posición y cargadas, si Corea del Norte no actúa sabiamente. ¡Esperemos que Kim Jong-un encuentre otro camino!”, escribió este viernes Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje fue una nueva señal de advertencia al régimen norcoreano, luego de que el jueves le exigiera “guardar la compostura”. De lo contrario, afirmó entonces el mandatario, estaría en problemas como ningún país lo ha estado.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

