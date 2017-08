Ortiz: “Los aficionados no saben la realidad de mi salida de la Liga”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El delantero costarricense y ficha del Club Sport Herediano, José Guillermo Ortiz, ya empezó a disputar el partido del domingo ante la Liga.

Será el regreso de Ortiz al Estadio Morera Soto, tras su salida hace seis meses del equipo rojinegro con destino al club florense.

En zona mixta, luego de la victoria ante Limón FC este miércoles, Ortiz habló sobre su situación.

“Yo les tengo un gran cariño a la institución, a los ex compañeros y aficionados que me apoyan. Todavía me dan aliento, los entiendo porque ellos no saben la realidad por la que salí de la Liga. Tranquilo y esperar el partido del fin de semana”

“Todo delantero busca anotar y espero conseguirlo el domingo”, dijo Ortiz.

Ortiz fue titular ante los caribeños junto al mexicano Luis Ángel Landín.