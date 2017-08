El posible reemplazo de Neymar en el Barça faltó al entrenamiento de su equipo: “No sabemos dónde está”

El brasileño Neymar ya está instalado en París y el Barcelona FC comenzó a buscarle reemplazo. Al parecer, la búsqueda estaría en su etapa final y el candidato es el extremo francés Ousmane Dembélé, quien este jueves se ausentó sin aviso del entrenamiento del Borussia Dortmund.

El holandés Peter Bosz, entrenador del elenco alemán, explicó en la rueda de prensa que Dembélé no estuvo presente en el entrenamiento y que no lograron saber por qué. “Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos contactarlo, espero no le haya sucedido nada malo”, explicó el técnico que desembarcó en el Borussia Dortmund tras llevar al Ajax a la final de la Europa League la temporada pasada.

🗯 #Bosz: “@dembouz war heute nicht beim Training. Wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist.” — Borussia Dortmund (@BVB) 10 de agosto de 2017

La desaparición del atacante galo coincide con la intención del Barça de ficharlo. El jugador está forzando su salida, pero falta el acuerdo entre los clubes. Se especula que el club blaugrana podría pagar 130 millones de euros (casi 150 millones de dólares) para sumarlo a su plantilla. Por lo pronto, el Borussia Dortmund rechazó la primera oferta de 100 millones de euros, según comunicó el propio club.

Según informó Le Parisien, el joven atacante francés, de 20 años, firmaría un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2022, a cambio de un salario anual de 10 millones de euros netos. Además, el diario L’Equipe agregó que “Dembélé viajará a Cataluña en las próximas horas para firmar su contrato”.

La salida de Neymar dejó en las arcas del Barcelona un total de 222 millones de euros. El elenco catalán también había evaluado la posibilidad de contratar al brasileño Phillippe Coutinho, pero su salida del Liverpool es menos probable. De esta forma, Dembélé se transformó en el principal apuntado.