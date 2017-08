¿Cómo vive en la actualidad Eduardo Li y algunos detenidos por el escándalo FIFA?

(INFOBAE)

En mayo del 2015 se destapó el escándalo de corrupción más importante de la historia del fútbol mundial que involucró, hasta ahora, a más de 40 personas, entre empresarios e importantes dirigentes de la FIFA y de las conferencias que rigen el deporte en América.

Desde entonces, el mundo del deporte aguarda el juicio que iniciará en octubre de este año en Nueva York. Mientras tanto, la mayoría de los detenidos que dieron información se encuentran en Estados Unidos, pero lejos de estar en una celda o alejados de la sociedad, gozan de envidiables beneficios.

En este marco, esta semana un peatón se topó con Eugenio Figueredo caminando por la calle. El ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está acusado de lavado de dinero, estafa y apropiación indebida en su país.

Sus 85 años y sus problemas de salud le permitieron salir de la cárcel, pero no conformes con el arrestos domiciliario, sus abogados consiguieron que la Justicia uruguaya (ya que es uno de los pocos que no fue extraditado a Estados Unidos) le de varias horas al mes para salir de su departamento de Montevideo.

Esta semana se lo vio caminando por la calle y fue fotografiado disfrutando de una cena en el restaurante del Yacht Club, de la capital uruguaya, con algunos amigos.

Otro caso parecido es el de Sergio Jadue, el ex mandamás del fútbol chileno que huyó hacia Estados Unidos para entregarse en 2015.

El dirigente se declaró culpable ante la Justicia estadounidense y escapó de las investigaciones que se desarrollan en su país. Desde Miami, y gracias a haber abonado cerca de USD 1 millón de fianza, logró la libertad condicional, por lo que puede caminar por las calles y disfrutar de las playas de South Beach sin inconvenientes.

Otro ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA que disfruta de su arresto es el costarricense Eduardo Li. El ex presidente de la federación de fútbol de su país fue extraditado a Estados Unidos en 2015, pero no parece estar incómodo.

Tras pasar 82 días en una prisión de Brooklyn, el dirigente obtuvo la libertad condicional, hasta que su “buen comportamiento” dio sus frutos y sus abogados lograron que le quiten el brazalete electrónico.

Ahora, Li, quien reside en la Florida y aguarda por el juicio que se realizará en Nueva York, puede estar fuera de su casa entre las 8 AM. y las 10 PM., tiempo suficiente para disfrutar de las playas de Miami.