Filtran supuesto nuevo guión de ‘Game of Thrones’ tras el hackeo a HBO

HBO fue golpeado por un ataque cibernético que pudo haber comprometido hasta 1.5 terabytes de datos de la compañía, incluyendo episodios de algunos de sus programas más populares, informó Entertainment Weekly.

Los próximos episodios de Ballers y Room 104 ya están en línea, junto con lo que los hackers afirman es un guión del episodio de la próxima semana de Game of Thrones. HBO confirmó el ataque y anunció que está trabajando con las autoridades y las compañías privadas de ciberseguridad para evitar que el mundo vea la totalidad del invierno en Westeros.

“Ha habido un ataque cibernético dirigido contra la compañía que resultó en el robo de información, incluyendo parte de nuestra programación”, escribió el presidente y director ejecutivo de HBO, Richard Plepler, en un correo electrónico dirigido a sus empleados. “Cualquier intrusión de esta naturaleza es obviamente perturbadora para todos nosotros”.

Parece que el hacker (o los hackers) detrás del ataque estaban interesados particularmente en Game of Thrones, la serie más importante de HBO. Hay un mercado masivo para los episodios gratuitos e ilegales: el estreno de la semana pasada de la temporada 7 fue pirateado 90 millones de veces, señaló Business Insider.

“Está sucediendo la mayor filtración de la era del ciberespacio”, señaló un correo electrónico anónimo enviado a EW el domingo, al parecer en relación con el hack. “Se trata de HBO y Game of Thrones… HBO se está desmoronando”.

Además, HBO ha enfrentado críticas en las últimas semanas después de anunciar que los creadores de GoT —David Benioff y D.B. Weiss— van a desarrollar un nueva serie llamada Confederate sobre la esclavitud legal en una realidad alternativa donde el Sur de Estados Unidos ganó la Guerra Civil. Durante el episodio del domingo, la creadora de #OscarsSoWhite (Oscars tan blancos), April Reign, lanzó una nueva campaña de Twitter dirigida contra HBO, que le pedía a los usuarios que tuitearan usando #NoConfederate, informó CNN.

HBO es la víctima más reciente de un ataque cibernético. En abril, los piratas informáticos filtraron varios episodios completos de Orange Is the New Black de Netflix, y otro ciberguerrero anónimo amenazó con publicar la película de Disney Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales en mayo, aunque la amenaza no se cumplió.

El peor ataque —hasta ahora— golpeó a Sony en 2014: 26 gigabytes de información personal y sensible, comunicaciones internas y secretos de celebridades de alto perfil quedaron expuestos, junto con una tonelada de contenido codiciado. El hecho de que el hackeo de HBO pudiera revelar más gigas de información sensible que los robados a Sony seguramente está generando pánico en HBO. Aunque la compañía no ha confirmado qué fue lo que se llevaron, Plepler cree que tienen las cosas bajo control.

“El problema que tenemos ante nosotros es lamentablemente muy familiar en el mundo del que ahora formamos parte”, escribió en un correo electrónico a toda la compañía. “Como ha sido el caso con cualquier desafío que hemos enfrentado, no tengo absolutamente ninguna duda de que vamos a salir de este problema con éxito”.