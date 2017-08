Serena Williams: “La brecha salarial de género golpea aún más duro a las mujeres de color”

La máxima estrella femenina del tenis, la estadounidense Serena Williams, ha criticado la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, y motivó a las mujeres negras a “ser intrépidas” para exigir igualdad. En un artículo publicado por Fortune Magazine, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam escribió que por cada dólar ganado por un hombre, las mujeres negras ganan sólo 63 centavos.

“Los ciclos de pobreza, discriminación y sexismo son mucho, mucho más difíciles de romper que el récord de títulos de Grand Slam”, comparó Serena, que utilizó distintas estadísticas para mostrar que “las mujeres de color tienen que trabajar en promedio ocho meses más para ganar lo mismo que los varones en un año”.

Aunque Serena Williams fue nombrada recientemente por Forbes como la atleta femenina mejor paga del mundo, con ganancias anuales superiores a los 25 millones de dólares, ocupa el 51º lugar en la lista general y se encuentra muy atrás de tenistas masculinos contemporáneos a ella, como Roger Federer, Novak Djkovic, Kei Nishikori, Rafa Nadal y Andy Murray.

July 31 is Black Women’s Equal Pay Day. Black women are the cornerstone of our communities, they are phenomenal, and they deserve equal pay. pic.twitter.com/XOHyIdbYPc

