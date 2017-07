Las frases de Walter Centeno en su debut como técnico en primera división

“A Douglas Sequeira le digo Sampaoli, me llama las 24 horas del día; es demasiado intenso, es peor que la doña”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Walter Centeno dio de que hablar este domingo luego de su debut como técnico en la primera división.

El “Paté” perdió 3-0 ante Alajuelense pero no le cambió el estado de ánimo que quedó en evidencia en la conferencia de prensa.

Este es un resumen de las mejores frases de Centeno ante los medios de comunicación

“Todos somos de la muerte, ¿cuál miedo que me quiten?, lo que me interesa es vender un producto nuevo; señores de la prensa”

“Voy a decirles otra verdad, todavía me siento jugador”

“Cuando fui futbolista la Liga me metió 4, pero les pegué un baile”

“A Douglas Sequeira le digo Sampaoli, me llama las 24 horas del día; es demasiado intenso, es peor que la doña”

“Cuando yo jugué había mucho pelotazo y no pasaba el balón por el mediocampo, tengo 5 años de ver el fútbol nacional y no ha cambiado”

“A mí me gustar comer bien, si como Gallo Pinto que sepa rico, quiero comerlo bien y que me caiga bien porque si lo hago solo por comérmelo después me da diarrea”