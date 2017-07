El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, presentó la renuncia

Por: Infobae

Once días después de haberlo nombrado en el cargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió la salida de Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones de la Casa Blanca. The New York Times citó a tres “personas cercanas a la decisión” para dar la noticia; ABC News complementó que el financista había “ofrecido su renuncia”.

Según estos medios estadounidenses, la decisión —que sigue a la salida del ex secretario de Prensa, Sean Spicer, y el ex jefe de Gabinete, Reince Priebus— se tomó luego de que Scaramucci hablara despectivamente de varios miembros del gobierno y se considerase exento de la autoridad del nuevo jefe de Gabinete, John F. Kelly.

“Se jactó de reportar directamente al Presidente, no al jefe de Gabinete”, detalló The New York Times. “El cambio se hizo por solicitud de Kelly, quien comenzó el lunes”, complementó Politico, y citó a una fuente anónima que comentó: “Kelly ya está cambiando la cultura” de la Casa Blanca.

El financista había sido nombrado el 21 de julio, y en oposición a esa medida había renunciado Spicer. En el semanario The New Yorker se publicó que había llamado a Priebus —con quien se llevaba mal— “un paranoico”, entre otras declaraciones incendiarias.

También habló groseramente del asesor presidencial Steve Bannon. Luego de que se conocieran esos insultos, Scaramucci tuiteó que “a veces” empleaba un “lenguaje colorido”, y aseguró que se moderaría. Sin embargo, según CNN, Kelly consideró que el ex director de Comunicaciones “no era lo suficientemente disciplinado y había perdido credibilidad”.

El comunicado de prensa de la Casa Blanca informó: “Anthony Scaramucci dejará su papel de director de Comunicaciones de la Casa Blanca. El Sr. Scaramucci creyó que lo mejor era darle al jefe de Gabinete John Kelly la posibilidad de comenzar de cero y armar su propio equipo. Le deseamos todo lo mejor”.