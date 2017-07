Heiner Mora será la principal baja del Saprissa para el juego ante Carmelita

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El lateral derecho y segundo capitán del Saprissa, Heiner Mora, será el principal ausente para la primera jornada para su equipo.

Así lo dio a conocer el técnico tibaseño, Carlos Watson, este jueves en conferencia de prensa.

Mora fue titular el domingo anterior en el amistoso ante el Motagua y salió con un golpe.

“El manifiesta muy poco dolor, el médico hizo las valoraciones respectivas y están cautelosos. Creo que no voy a poder contar con él, no es grave la lesión porque es una molestia, pero me gusta cuidarlos”, dijo Watson.

Saprissa jugará de local en el ‘Fello’ Meza ante Carmelita a las 11:00 a.m en transmisión de Radio Monumental.

“Si no está al 100% no lo vamos a arriesgar y apenas está empezando el campeonato, pero creo que no lo tendremos”, finalizó Watson.

¡MONSTRUO DE MI VIDA! 💜 El domingo inicia el campeonato nacional 💪 Entradas en Servimás, Tiendas Saprissa y https://t.co/FeOHgR2nCK pic.twitter.com/sixo9YuGYV — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) July 28, 2017