Ningún costarricense en el ‘Equipo Ideal’ de la Copa Oro 2017

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La Organización de la Copa Oro 2017 dio a conocer este jueves el ‘Once Ideal’ del certamen.

El torneo finalizó este miércoles con la victoria de Estados Unidos 2-1 ante Jamaica, en California.

En la lista sobresalen seis estadounidenses; entre ellos Omar González; 3 jamaiquinos, un canadiense y un mexicano.

En la formación del equipo no sobresale ningún costarricense, tras quedar eliminados en semifinales ante Estados Unidos

