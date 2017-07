James Rodríguez: “Déjenme tranquilo, ya me he ido de España”

James Rodríguez, actual volante colombiano del Bayern Munich, rechazó hoy que haya dicho que el equipo alemán es más grande que el Real Madrid como reveló el diario Bild.

“El Bayern es un club tan grande como el Real Madrid o incluso más”, fueron las palabras que supuestamente James dijo al diario.

El colombiano mostró su molestia contra el diario alemán por poner falsas declaraciones. Hasta el momento esa publicación no se pronunció por este caso.

James Rodríguez viene cedido por el Real Madrid durante dos temporadas al Bayern Munich. Esto fue lo que publicó el colombiano en Twitter.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de julio de 2017