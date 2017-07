Donald Trump acusó al New York Times de frustrar plan de EEUU para matar a líder de ISIS

Por: Infobae

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó al diario The New York Times de “frustrar” un plan de su Gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), Abu Bakr al Bagdadi, sin aportar detalles sobre su denuncia.

“El fracasado New York Times frustró un intento de EEUU para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional”, escribió Trump en uno de una larga retahíla de tuits a primera hora de la mañana.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre cómo pudo el rotativo neoyorquino haber desbaratado una operación militar o de inteligencia contra el cabecilla del grupo yihadista.

Los rumores sobre la muerte de Al Bagdadi han surgido en varias ocasiones en los últimos años, y el más reciente provino del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que anunció que había confirmado el fallecimiento del terrorista por medio de fuentes que incluían a “cabecillas de primera y segunda fila del ISIS”.

El pasado 16 de junio, el Ministerio ruso de Defensa reveló que Al Bagdadi podría haber muerto el 28 de mayo en un bombardeo de la aviación rusa al sur de la ciudad de Al Raqa, bastión de los extremistas en Siria, algo que hasta ahora ninguna otra fuente ha podido corroborar.

Esta misma semana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que los servicios de inteligencia rusos están tratando de verificar si Al Bagdadi está vivo o muerto.

No obstante, el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, dijo este viernes que “hasta que no vea su cuerpo”, asumirá que Al Bagdadi sigue vivo, e insistió en que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas de la muerte del líder terrorista.