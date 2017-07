Javier “Chicharito” Hernández volverá a jugar en la Premier League

Javier “Chicharito” Hernández fue confirmado como nuevo jugador del West Ham, equipo que está armando un plantel con aspiraciones de pelear en la parte superior de la tabla de posiciones de la Premier League durante la próxima temporada.

El atacante mexicano volverá a la liga inglesa luego de su extenso paso por el Manchester United entre el 2010 y el 2015, con una breve interrupción en la temporada 2014/15 para defender la camiseta del Real Madrid de España.

“Volará a Londres en los próximos días para finalizar trámites personales y someterse al examen médico”, informaron desde la página oficial de la institución inglesa.

— West Ham United (@WestHamUtd) 20 de julio de 2017