Neymar rompió el silencio tras los rumores que lo vinculan con el Paris Saint Germain

Los rumores de que Neymar tenía un acuerdo con el Paris Saint Germain y estaba decidido a irse del Barcelona FC empezaron a tener cada vez más fuerza. Incluso, la prensa brasileña ofreció detalles sobre el monto de la transferencia y las razones por las que se haría el traspaso. Sin embargo, el atacante rompió el silencio y le quitó fuerza a la versión que lo vincula con el poderoso equipo francés.

“Estoy feliz en Barcelona”, aclaró Neymar en una entrevista con Goal.com, que aclaró que las preguntas fueron enviadas a través de correos electrónicos hace siete días y fueron respondidas este martes.

En dicho diálogo, Neymar expresó que está contento de integrar la plantilla blaugrana y que se siente a gusto, a pesar de que la temporada pasada las cosas no haya salido como lo esperaban: “La última fue mi mejor temporada en el club. Estoy muy bien adaptado a la ciudad, a la institución, estoy feliz y eso hace mejor mi rendimiento. Fue una temporada en la que me sentí más cómodo adentro del campo de juego, a pesar de que no conseguimos todos los títulos que deseábamos.”

Por último, el delantero brasileño se mostró entusiasmado de cara a la próxima campaña. “Ahora, a trabajar para que la temporada 2017/18 sea aún más positiva tanto en lo individual como en lo colectivo”, aseveró.

Neymar tiene contrato con el Barcelona hasta el 2021, pero el portal brasileño Esporte Interativo había informado que tenía un acuerdo con el PSG, que estaba dispuesto a abonar los 250 millones de dólares de su cláusula de salida. Aparentemente, según lo dicho por el jugador, no se moverá del elenco culé.