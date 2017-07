Embargan 200 mil dólares, tres inmuebles, un terreno y dos autos a Lula da Silva

(INFOBAE)

Por orden del juez Sergio Moro, el Banco Central acaba de bloquear casi 200 mil dólares pertenecientes al ex presidente Lula.

Según detalló la revista Veja, el dinero estaba depositado en cuatro cuentas bancarias del ex presidente,

La confiscación ordenada por Moro incluye además tres inmueblespertenecientes al ex presidente, además de un terreno. Los apartamentos se ubican en São Bernardo do Campo. También, se le secuestraron dos automóviles. Este es el segundo revés de la semana para el ex mandatario luego de que ayer, también el juez Moro, le negará la primera apelación contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción.

En la acción negada por el magistrado, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas “omisiones” en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el exmandatario.

Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.