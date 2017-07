Tras el fracaso en el Senado, Donald Trump ordenó derogar el Obamacare y trabajar de cero en un nuevo sistema

El presidente Donald Trump pidió a los republicanos que “simplemente deroguen” la reforma sanitaria promulgada por su antecesor, Barack Obama, y trabajar desde cero en otro plan, tras el bloqueo creado en las filas demócratas y también las propias conservadoras, que no lograron los votos necesarios para una propuesta alternativa.

“Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. ¡Los demócratas se unirán!”, dijo Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!

Este mensaje llegó minutos después de conocerse la oposición de algunos senadores de su propio partido, que hacía fracasar la enésima propuesta sanitaria republicana para derogar y reemplazar Obamacare.

Posteriormente, agregó estar “decepcionado” por los demócratas “y algunos republicanos”, pero resaltó que la mayoría de su bancada fue “leal, excelente y trabajó muy duro”. Además, indicó que “como siempre ha dicho”, dejará que “el Obamacare falle” y luego un trabajo en conjunto elaborará un nuevo sistema de salud. “¡Volveremos!”, arengó.

We were let down by all of the Democrats and a few Republicans. Most Republicans were loyal, terrific & worked really hard. We will return!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2017