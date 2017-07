Keylor Navas: “Es vacilón que digan que Zidane me está mimando”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Keylor Navas atendió por primera vez en la temporada a la prensa que cubre al Real Madrid en Los Ángeles.

El guardameta costarricense respondió por más de 10 minutos las consultas de los periodistas; donde uno de los temas fue de la confianza de Zidane con Navas.

“Mi relación con Zidane no ha cambiado, es vacilón que digan que me está mimando, la personalidad es así, nos transmite mucha confianza y es cercano. No he sentido ninguna diferencia porque se puede hablar con él al igual que con otro integrante del cuerpo técnico”, dijo Navas.

El Real Madrid enfrentará este domingo al Manchester United en el calendario de fogueos del equipo blanco.

Navas además conversó sobre la posibilidad de ganar otra Champions League con el equipo merengue.

“Hay que ser conscientes que ganar dos Champions League consecutivas no es fácil, confiamos en el equipo que tenemos. No pensamos que llevamos dos seguidas, pero tenemos que enfrentarla con todas las ganas”, finalizó Navas.