Estados Unidos recibirá a Costa Rica el 1° de setiembre a las 4:30 p.m

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La US Soccer dio a conocer este martes la hora del juego eliminatorio ante Costa Rica; el próximo viernes primero de setiembre.

Mediante su página web, los norteamericanos anunciaron que el juego será a las 6:30 p.m hora del este de los Estados Unidos; 4:30 p.m hora nacional.

El juego será por la Jornada 7 de la Hexagonal Final de Concacaf, en Nueva Jersey.

El estadio es el Red Bull Arena con capacidad para 25 mil espectadores.

Listos para enfrentar a Panamá

En otros temas, la Tricolor ya se mentaliza para medirse a Panamá este miércoles por la Copa Oro.

“Yo pienso que ellos van a buscar el partido, nos hemos enfrentado mucho con ellos, son jugadores fuertes con experiencia. Tenemos que ser inteligentes porque es un equipo anímico además de velocidad y entrega”, dijo Tejeda quien lucha por ser titular en el mediocampo nacional.

Mientras Francisco Calvo habló sobre su cuota goleadora en este 2017.

“Creo que la movilidad en el área, depende del cobrador y la pantalla que hagan. Me parece que es por el movimiento y otros detalles”, finalizó Calvo.

