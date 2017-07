“Mundial de Leyendas”: La brutal patada de Puyol a un rival

La Selección de España es una de las favoritas a adjudicarse el Mundial de Leyendas de Star sixes. Así quedó demostrado tras su auspicioso debut, al golear por 4 a 1 a Inglaterra. Sin embargo, la principal noticia la dio Carles Puyol, autor de una brutal patada.

El ex defensor del Barcelona no tuvo piedad con Phil Neville, a quien le propinó un duro planchazo en la rodilla. Lo más curioso fue que el árbitro no se percató de tal agresión y no sancionó al futbolista español.

La “Roja” se sobrepuso al tanto inicial de Owen y acabó goleando por 4 a 1 gracias a los tantos de Luis García (2), Alfonso y Capdevila. En el otro partido correspondiente al Grupo A,, Escocia venció a México por 3 a 1.

Vale destacar que España cuenta dentro de su plantel con futbolistas de renombre, como Albelda, Mendieta, Alfonso, Salgado, Contreras, Luis García, Morientes y Capdevila.

En el Grupo B, Nigeria derrotó a China (3-2) y Brasil hizo lo propio contra Italia (2-1). Por su parte, por el Grupo C, Alemania consiguió una trabajosa victoria ante Francia (4-3) y Dinamarca se impuso a Portugal (4-5).