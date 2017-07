Futbolista que colapsó en pleno partido sufre “daño cerebral irreversible”

A través de sus redes sociales, el Ajax de Holanda reveló el parte médico del futbolista juvenil Abdelhak Nouri, quien el pasado sábado se desplomó durante un partido amistoso y tuvo que ser retirado en helicóptero del campo de juego. Lamentablemente, según comunicó el club, sufre un “daño cerebral irreversible”.

“Estamos consternados por las noticias que hemos recibido de que “Appie” Nouri ha sido diagnosticado de un grave e irreversible daño cerebral. Nuestros pensamientos y oraciones están con él y sus seres queridos en este momento difícil”, escribieron en el comunicado.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage… (1/2) #StayStrongAppie

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 13 de julio de 2017