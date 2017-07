Medios de los Estados Unidos se lanzaron contra el “duopolio” de Google y Facebook

Por: Infobae

Miles de medios de los Estados Unidos y Canadá, entre ellos algunos del tenor de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, cerraron posiciones y se lanzaron contra el “duopolio” de distribución de noticias conformado por Google y Facebook, que obliga a los editores a “entregar su contenido y jugar sus propias reglas”.

Lo hicieron a través de la News Media Alliance, la organización que nuclea a gran parte de los medios de esos países, que solicitó al congreso norteamericano que les permita encarar una negociación colectiva, algo no permitido por la legislación antimonopolio vigente.

Este numeroso grupo de medios denunció que el dominio del tráfico de noticias en internet por parte de Google y Facebook es tal, que consumen el grueso de los ingresos por publicidad, formando un verdadero “duopolio”.

David Chavern, presidente de News Media Alliance, advirtió que el dominio ejercido por Google y Facebook también atenta contra “la salud y calidad de la industria de los medios”. En esa línea, sostuvo que “una legislación que permita a las organizaciones periodísticas negociar colectivamente” permitirá darle solución a estos problemas.

En tanto, un documento de la alianza de medios, reproducido por agencias de noticias internacionales, resaltó que las leyes antimonopolios -llamadas antitrust– no son adecuadas para este tipo de situaciones. Y lo explicó así: “Pretenden abordar los daños infligidos por compañías monopolistas dominantes, pero cuando se trata de los medios, las leyes existentes tienen la consecuencia no intencionada de impedir que trabajen juntos para negociar mejores acuerdos en defensa del periodismo”.

En la misma línea, el escrito señaló que sus representados están “limitados” en su “poder negociador”, que se ve “fraccionado por el duopolio de facto” de Google y Facebook, que terminan absorbiendo la mayor parte de los ingresos publicitarios.

El propio Chavern dio cuenta de todo esto en una columna en The Wall Street Journal. Allí, en sintonía con el comunicado, criticó la legislación antimonopolio vigente y alertó que la única manera de enfrentar la “inexorable amenaza” de los gigantes de internet era “agruparse en un frente unificado”.

Chavern también afirmó que el “duopolio” juega en contra de la calidad periodística y recordó los casos de noticias falsas. “Para asegurar que ese periodismo (de calidad) tiene un futuro, las organizaciones de medios que lo suplen deben ser capaces de negociar colectivamente con las plataformas digitales que controlan efectivamente la distribución y el acceso a las audiencias en la era digital”, agregó.

Más allá de los reclamos, los números son claros y avalan la posición de News Media Alliance. Datos publicados por el portal Marketwatch indicaron que Google y Facebook juntos acumulan más del 70% de los 73 mil millones de dólares invertidos anualmente en publicidad digital, y el 80% del tráfico en Internet.