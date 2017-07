La actitud de Rafael Nadal con un ball boy que generó críticas en All England

Quizá la extrema concentración ante cada compromiso le nubló la vista. Rafael Nadal, que ayer quedó eliminado de Wimbledon en los octavos de final, fue señalado en Londres por mandar a un ball boy a tirar su basura cuando el español tenía el basurero al lado suyo.

Nadal perdió ayer ante el luxemburgués Gilles Muller, quien se impuso en un emotivo partido por 15-13 en el quinto set y dejó al margen al español del tercer Grand Slam del año. En uno de los descansos del partido, Rafa se hidrató y envió a un ball boy a tirar los desechos en un tacho que estaba al lado suyo, una actitud que fue repudiada en las redes sociales.

Nadal leaves tennis fans raging after making a ball boy throw away his litter- despite sitting next to the bin https://t.co/JFLgZ5Rk95 pic.twitter.com/ihzEJwwhHs

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 11 de julio de 2017