Puesto 26 en ranking FIFA es el más bajo de Costa Rica en este 2017

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), dio a conocer este jueves su ranking mensual de selecciones nacionales.

La Tricolor descendió siete puestos; paso del lugar 19 al 26; lo que significa salir del grupo de las mejores veinte selecciones del orbe.

Los resultados en Copa Centroamericana demás de la Eliminatoria para Rusia 2018 tienen a la Nacional con el puesto más bajo en lo que llevamos del año.

Entre mayo y abril, el combinado nacional ocupó la casilla veinte; siendo en ese momento el 26.

Costa Rica sigue como la segunda mejor selección de Concacaf por detrás de México.

En otros temas, Costa Rica se alista para debutar este viernes en Copa Oro ante Honduras.

David Guzmán es candidato a ser titular en el mediocampo

“Todas estas oportunidades hay que aprovecharlas, uno viene a competir por una camiseta y un país. Ya al que el toque jugar tiene que hacerlo al máximo, he venido en buen momento, pero no quiere decir que me toque jugar y cuando me toque aprovecharla”, dijo Guzmán.

#LaSele🇨🇷 debutará mañana en la @GoldCup 🏆con camiseta azul, pantaloneta azul y medias rojas. El guardameta jugará de verde. pic.twitter.com/RDW2F0CjG3 — FEDEFUTBOL (@FEDEFUTBOL_CR) July 6, 2017