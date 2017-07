LeBron James opinó sobre el salario récord de Stephen Curry

Luego de que se conociese que Stephen Curry rompió todos los récords de la NBA al firmar un nuevo contrato por USD 201 millones, los expertos en la materia dieron su opinión.

Entre las voces más sobresalientes se destaca la de LeBron James. La estrella de Cleveland Cavaliers, quien enfrentó al base de Golden State Warriors en las últimas tres finales de la liga más espectacular de baloncesto del mundo.

El ex jugador de Miami Heat y tres veces campeón de NBA sostuvo que el salario de Curry es demasiado bajo en comparación con su rendimiento.

So tell me again why there’s a cap on how much a player should get?? Don’t answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK

— LeBron James (@KingJames) 1 de julio de 2017