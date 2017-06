Maradona: “Estoy preparado para dirigir la selección de Rusia”

Agencias

El legendario futbolista argentino se encuentra en la capital rusa.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, ha llegado este viernes a Moscú, de donde volará mañana a la ciudad de San Petersburgo para ver el final de la Copa Confederaciones 2017. La llegada del astro argentino a Rusia ha causado un gran revuelo entre sus fans y entre los aficionados al fútbol en general.

¡He venido para eso!”

El mítico exfutbolista, que ha llegado este viernes a Moscú con el equipo nacional de Argentina, asegura en una entrevista con el periódico ruso ‘Sovetski Sport’ que está listo para ocupar algún día el puesto de entrenador de la selección rusa de fútbol.

¡He venido para eso [encabezar la selección rusa]!

Tengo muchos planes y mucho trabajo por delante”, ha subrayado Maradona, que ya fue estuvo al frente del equipo nacional de Argentina. “¡Eso es solo una parte de mi misión en el fútbol!”, ha recalcado el exfutbolista de 56 años.

En declaraciones a medios rusos, el exfutbolista aseguró que “hay mucho que mejorar” en la selección rusa, ya que -según dijo- arrastra problemas tanto en ataque como en defensa.

Rusia, Putin y las mujeres rusas

Además, Maradona se refirió a la belleza de las mujeres rusas. “¡Qué guapas son las mujeres en Rusia!”, exclamó el exfutbolista argentino en su conversación con el periódico. “Siempre vengo a cualquier lugar para jugar al fútbol o, simplemente, para quedar con alguien, pero siempre me he encontrado con hombres. ¡Hoy, por fin, he sido compensado! ¡La justicia ha triunfado!”, se alegró Maradona.

En cuanto al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el exfutbolista espera recibir una invitación para poder hablar en persona con él. “Él es mi ídolo. Tengo varias fotos en una pared en mi casa. Están colgados cerca los retratos de Fidel Castro y de Vladímir Putin”, ha explicado Maradona, agregando que Rusia es un país “maravilloso” y “acogedor”.

“Aumentar la credibilidad de fútbol”

En la entrevista con el diario ruso, la leyenda viva del fútbol argentino también ha revelado que su misión es la trabajar con todos los países, con todos los jugadores y con los árbitros. “Todo lo que necesitamos es aumentar la credibilidad de fútbol”, ya que tiene “poca”, ha declarado.