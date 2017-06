Ariel Rodríguez: “En ningún momento he estado desesperado”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El delantero y goleador del Bangkok Glass de Tailandia, Ariel Rodríguez, fue la principal incorporación este viernes de la Tricolor.

Rodríguez se entrenó en el Proyecto Gol como preparación para Copa Oro.

Rodríguez asegura que la paciencia es su mejor elemento ante la falta de minutos en la ofensiva de la Tricolor.

“No, no, tranquilo, venir a la Selección es una bendición y un sueño. Yo tengo una mentalidad clara, sé que no se me ha dado la oportunidad, pero cada partido tiene circunstancias diferentes; el profesor sabe lo que hace”, dijo Rodríguez.

Rodríguez aún no debuta en la Eliminatoria para Rusia 2018 y el último juego fue el amistoso ante Venezuela en el 2016.

“En ningún momento he estado desesperado sino me ponen o me voy de mala manera. Para mí es un sueño estar acá y ya sea que esté jugando, en la banca o gradería voy a estar feliz representando a mi país”, finalizó Rodríguez.