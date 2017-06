Jerry Palacios: “El gol contra el América me marcó en mi etapa con Alajuelense”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El delantero hondureño y ex Liga Deportiva Alajuelense, Jerry Palacios, conversó en 120 Minutos sobre su paso por el equipo rojinegro.

El catracho recordó su llegada al equipo y el gol que más lo marcó en la etapa del 2013 bajo el mando de Óscar Ramírez.

La visita al Estadio Azteca para enfrentar al América por la Concacaf fue una noche para el recuerdo.

“La verdad que sí, ese gol me marcó con la gente de Alajuelense. El día de mi cumpleaños recibí muchos mensajes de Costa Rica, me enviaron ese gol y siempre que lo veo me acuerdo del cariño de la gente y me marcó para siempre”

“Era un partido bastante duro, el América era obligado a ganar, pero teníamos un buen grupo y cuerpo técnico con Óscar Ramírez”, dijo Palacios.

El delantero formó una escuela de fútbol en Honduras y de momento se encuentra sin equipo en el fútbol profesional.