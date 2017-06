Serena Williams se desnuda para mostrar su embarazo

La tenista estadounidense Serena Williams, de 35 años, momentáneamente retirada del circuito femenino de tenis, será la protagonista de la portada de agosto de la revista norteamericana Vanity Fair, donde ha posado completamente desnuda para enseñar el avanzado estado de su embarazo.

Como alguna vez lo hicieron otras celebridades como las actrices Demi Moore y Monica Bellucci, Serena eligió la portada de Vanity Fair para retratarse totalmente desnuda por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz y lucir el embarazo de su primer hijo, que lleva seis meses de gestación.

Williams muestra con orgullo su embarazo, que fue anunciado el pasado mes de abril, a través de las redes sociales: publicó con una imagen tomándose el vientre en Snapchat con el mensaje “20 semanas”. Al revelar su secreto, se supo que Serena ganó en Abierto de Australia con un embarazo de dos meses.

Éste será el primer hijo de Serena Williams, actualmente ubicada en el cuarto puesto de la clasificación WTA, quien se comprometió el pasado mes de diciembre con el empresario Alexis Ohanian, co-fundador de la red social Reddit.

The epic true story behind the unlikely pairing of @SerenaWilliams and her fiancé, @AlexisOhanian https://t.co/kzKQLUrJYc pic.twitter.com/VUvIlMKH0h

— VANITY FAIR (@VanityFair) 27 de junio de 2017