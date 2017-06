Michael Umaña llegó a 100 juegos Clase A con la Selección Nacional

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El defensor costarricense e integrante del Club Sport Cartaginés, Michael Umaña, ingresó a la lista de futbolistas con 100 o más juegos con la Selección Nacional.

Así lo dio a conocer la Comisión de Historia y Estadística del Fútbol Nacional mediante un comunicado de prensa.

Umaña llegó a esta cifra el pasado 13 de junio en el Estadio Nacional ante Trinidad y Tobago.

Este es el comunicado de prensa:

El zaguero del Club Sport Cartaginés, Michael Umaña, ingresó oficialmente en la selecta lista de jugadores costarricenses con 100 o más juegos internacionales clase A con la selección nacional, luego de que la Comisión de Historia y Estadística del Fútbol Nacional hiciera un recuento de los partidos donde el defensor actúo con la tricolor.

Umaña debutó con la tricolor bajo las órdenes de Steve Sampson, en un juego amistoso ante Nicaragua (5-1), el cual se efectuó en Muelle de San Carlos en la cancha del Complejo Tilajari en junio del 2004; un encuentro que en principio no había sido considerado oficial por las condiciones donde se efectúo, sin embargo tiempo después si recibió su oficialidad como partido clase A.

Desde entonces el defensor que militó en los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014 se puso 100 veces la casaca tricolor, convirtiéndose en el sétimo jugador en llegar a esa cifra histórica.

“Hicimos un recuento de los juegos donde él participó y ante consultas con los organismos oficiales se determinó en conjunto la Comisión que ante Trinidad y Tobago llegó a los 100 juegos internacionales”, indicó Gerardo Coto Cover, coordinador de la Comisión de Historia.

Ya son siete con 100 juegos o más

Con la centena de juegos internacionales con la selección nacional, Umaña se une a un selecto grupo de jugadores que llegaron a las tres cifras en presentaciones internacionales clase A con la tricolor, la cual es encabezada por Wálter Centeno (135); Luis Marín (126); Rolando Fonseca (110); Mauricio Solís (109); Álvaro Saborío (106) y Celso Borges (100).

“Con Umaña habían algunos juegos donde era necesario hacer la consulta oficial para así determinar la oficialidad de algunos encuentros, ya que por ejemplo los partidos en los que él participó en Copa Oro ante Guadalupe o Martinica no son aún considerados como oficiales por la FIFA, a pesar de ser un evento avalado por la Concacaf, asimismo hicimos la consulta por un juego amistoso contra Corea del Sur, ya que existía la opción de que fuera considerado como un juego no oficial por ser una base de la selección sub 23 de ese país, aunque al final si fue considerado clase A”, señaló Christian Sandoval, miembro de la Comisión de Historia.

De esta manera Michael Umaña llegó formalmente a su juego 100 con la selección, dividido de la siguiente manera:

• 37 Amistosos

• 29 Eliminatorios

• 18 Copa UNCAF

• 8 Copa Oro

• 7 Mundial Mayor

• 1 Copa “4 Naciones”

– Debut oficial: Viernes 04 de junio del 2004, Cancha Complejo Tilajari, Muelle de San Carlos. Costa Rica 5 Nicaragua 1

– Goles con la selección: 1/ vs Jamaica en el 2013