“Popeye” Herrera: “Mi contrato termina en 2018, luego no sé qué pasará”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El coordinador de selecciones menores de la Federación Costarricense de Fútbol, Marcelo Hugo Herrera, estuvo de invitado este viernes en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

El técnico argentino, conocido en su carrera como el “Popeye”, habló de varios elementos y de los objetivos logrados en su cargo.

Además, recordó que su contrato termina a finales del próximo año y no sabe que pasará.

“Los entrenadores somos de paso, no me voy a quedar toda la vida en la Fedefútbol, mi contrato termina a finales del 2018, no sé qué pasará y tampoco sé que será luego de esos días; los entrenadores todos somos de paso. Puede que muchos chicos de momento no tengan su espacio, pero si en el 2021”, dijo Herrera.

El sudamericano, técnico de la Sub-17 en el Mundial de Chile 2015 (llegó a cuartos de final) y Sub-20 en Corea del Sur 2017 (eliminado en octavos de final ante Inglaterra), analizó el proceso de formación de los jóvenes.

“Es el desafío, para enseñar a los chicos que tengan un buen perfil. Yo era ‘pica piedra’ en mi etapa de futbolista, era de tener poco tiempo la pelota y tenía que pasar rápido. Yo entendí con 28 años muchas cosas; no podemos dejar de hacer ‘series’ ni pases de control nunca durante la etapa de futbolista; es la única manera de perfeccionar el pase a distancia y remate”

“Me acaba de sacar el problema a mí, ya no es culpa nuestra que varios jugadores no debuten en primera división, tres actualmente se están yendo del país. Mi visión no es la misma del técnico del club”, finalizó Herrera.

El “Popeye” Herrera llegó al país para asumir las selecciones menores en el 2014.