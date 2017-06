La coalición liderada por Estados Unidos derribó en Siria un drone de origen iraní

La Fuerza Aérea estadounidense derribó este lunes un drone de las fuerzas del régimen sirio, de origen iraní, cerca de la zona de At Tanf, según informaron este martes, oficiales norteamericanos, confirmando el tercer hecho de su tipo en este mes.

Según trascendió, un caza F-15E apuntó contra el drone de las fuerzas de Bashar al Assad, modelo Shahed 129, que “representaba una amenaza” para las tropas estadounidenses desplegadas en la región y tuvo “un comportamiento hostil”.

UPDATE: Full @CENTCOM statement on the downing of an Iranian made armed drone in Syria today. pic.twitter.com/liLqAH7dHv

— Conflict News (@Conflicts) 20 de junio de 2017