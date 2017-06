Mbappé tiene dos opciones: se va al Real Madrid o sigue en Mónaco

Agencias

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid parece estar más cerca que nunca. El delantero francés del AS Mónaco mantuvo durante la pasada semana una reunión con el club del ‘Principado’ para aclarar su futuro.

En dicha reunión, el club le presentó una importante oferta de renovación, a la vez que aparecieron los nombres de dos clubes de primer nivel.

Tanto Real Madrid como Paris Saint-Germain han mostrado interés en el jugador, aunque el futbolista aún mantiene sus dudas. El joven talento francés no sabe si quedarse un año más en el AS Mónaco o si poner rumbo a un nuevo club. El PSG no sería una opción que contempla el jugador, al menos según lo que recoge en su portada Marca.

“Sólo quiero jugar en el Real Madrid”. Esas son las declaraciones que Kylian Mbappé le habría trasladado al AS Mónaco y a sus dirigentes en la reunión. Ahora, Florentino Pérez y en su equipo intentarán tomar la iniciativa para cerrar ya su traspaso por una cantidad récord.