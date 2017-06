Florentino Pérez: “Los jugadores no me pidieron la continuidad de Keylor”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el entrevistado del programa “El Transistor” conducido por José Ramón De la Morena y donde se tocaron varios temas con respecto al Real Madrid, entre ellos la continuidad de algunos jugadores, entre ellos Keylor Navas.

Florentino fue enfático cuando el periodista le consultó sobre los jugadores que se podrían ir (Cristiano, James, Morata y Pepe) y señaló “no tenemos ofertas por ningún jugador del Real Madrid”.

Y aseguró “La idea de Zidane es seguir con este equipo que tenemos y es un gran equipo, lo que venga tendrá que ser para mejorar nada más”.

Después de consultar por posibles fichajes, De la Morena preguntó ¿Has hablado con De Gea? A lo que Pérez respondió: “Hace dos años se dio un caso y desde ese entonces no se ha dado la llegada de De Gea”.

Y De la Morena le repreguntó “¿A usted le gusta más Keylor Navas o De Gea?” Ahí fue donde el presidente aclaró lo que piensa del tico.

“A mí me gusta más Keylor, (¿Por qué no le gustaba le pregunta de nuevo el periodista) No me gustaba porque no lo conocía, cuando empezamos con lo de De Gea, Keylor no estaba con nosotros”.

Florentino sí dejó claro que ningún jugador, ni ningún personero del Real Madrid le ha pedido la continuidad del “halcón” pero aseguró que hablará con las personas que toman las decisiones en el club blanco para dar su apoyo a Keylor.

“Hace un tiempo salió una información que los jugadores me pidieron la continuidad de Keylor, pero de que los jugadores quieren mucho a Keylor Navas eso no cabe duda pero conmigo no habló nadie”.

Y finalizó en el caso del tema de Navas.

“Ahora tendré que hablar con el director deportivo, y los que mandan en el Real Madrid para hablar de Keylor Navas, a veces piensan que yo digo las cosas y se hacen, pero hay todo un equipo que analiza eso” finalizó.