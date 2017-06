Óscar Ramírez asegura que va por el título en la Copa Oro

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, dio sus conclusiones luego de entregar la lista de convocados para la Copa Oro.

El seleccionador nacional fue consultado sobre la expectativa del equipo para el torneo en suelo estadounidense.

“Hay una base interesante que tienen la capacidad para pensar en una final, lo buscaremos partido a partido y nos vamos a dar cuenta”, dijo Ramírez.

Cosa Rica enfrentará a Honduras, Canadá y Guayana Francesa en fase de grupos.

Base Intermedia

Además, Ramírez habló sobre la base de legionarios que llevará a la Copa.

“Vuelvo al tema de la ‘base intermedia’; de gente que está ahí, me interesa verlos como titular y luego tomar una decisión en la Eliminatoria”

“Hay jugadores, que, si se me da una situación, tengo para solventarlo. Hay muchachos que en alguna particularidad me pueden ayudar, en un partido ‘x’ lo voy a tomar en cuenta. No cierro ninguna lista y si logramos la clasificación hay un espacio para observar a más jugadores”, finalizó Ramírez.