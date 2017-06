Celso Borges se encamina a ser el futbolista con más juegos en Selección Nacional

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante de la Selección Nacional, Celso Borges Mora, ingresó este martes ante Trinidad y Tobago en el ‘Club de los 100’ en participaciones con la camiseta de la Tricolor.

Desde su debut el 21 de junio del 2008 ante Granada, Celso se sumó este martes por la noche a figuras como Luis Marín, Mauricio Solís, Rolando Fonseca y Álvaro Saborío.

“Creo que ha sido ascendente, en experiencias que me han dejado muchas cosas y me van a seguir dejando. Estoy joven y me queda mucho camino por recorrer, me dejan las cosas buenas y los golpes que nos han hecho mejores jugadores”, dijo Celso que actualmente tiene 29 años.

Borges fue parte esencial en la actuación del Mundial Brasil 2014; aunque también tuvo episodios amargos como por ejemplo el repechaje ante Uruguay para el Mundial Sudáfrica 2010.

Ahora Celso va por el récord de Walter Centeno con 135 partidos; de acuerdo al promedio de juegos por temporada en Selección Nacional, Borges se convertirá en el futbolista con más apariciones.

“No tengo un número, simplemente es jugar y disfrutar que esto se va rapidísimo”, dijo Borges en zona mixta del Estadio Nacional

Futbolistas con más juegos

135 Walter Centeno

126 Luis Marín

111 Rolando Fonseca

109 Álvaro Saborío

100 Celso Borges

Gracias a #LaSele, a @FEDEFUTBOL_CR y a la afición por este recuerdo tan especial que me llevo para siempre 🙌🏻❤️🇨🇷⚽️ #VamosTicos #Rusia2018 pic.twitter.com/4OXXALhFLK — Celso Borges (@CelsoBorgesCR) June 14, 2017